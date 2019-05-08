Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 88 случаев преступлений


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 7 и 8 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 88 случаев преступлений, из них 7 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 25 случаев кражи личного имущества, по 7 случаев мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями, по 6 случаев причинения телесных повреждений и квартирной кражи, 5 случаев присвоения или растраты, 4 случая незаконной вырубки деревьев, по 3 случая умышленного повреждения имущества, хулиганства, служебного подлога или служебной халатности, по 2 случая побоев и угрозы убийством, по 1 случаю грабежа, незаконного предпринимательства или лжеприедпринимательства, уклонения от уплаты налогов, обнаружения наркотиков, самоуправства, посева или выращивания запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотических средств, принуждения к действиям сексуального характера и воспрепятствования законной предпринимательской или иной экономической деятельности.

За данный период найдены 3 человека, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений, квартирной кражи и незаконной вырубки деревьев.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 18 ДТП: 21 человек получил телесные повреждения разных степеней тяжести.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1709 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1085 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1026 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 1017 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1011 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации