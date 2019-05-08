Во время крушения самолета в аэропорту Мьянмы пострадали 15 человек

Во время крушения самолета авиакомпании Biman Airlines в аэропорту Мьянмы пострадали 15 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на местные власти.

Всех раненых госпитализировали. Их жизням ничего не угрожает. Незначительные повреждения получили все 33 человека, находившиеся на борту, включая членов экипажа.

Ранее стало известно, что во время приземления лайнер съехал с посадочной полосы в международном аэропорту Янгон. Авиаперевозчик подтвердил информацию о жесткой посадке из-за неблагоприятных погодных условий.

После инцидента самолет развалился на три части.

По данным Biman Airlines, на борту находилось 28 пассажиров.