Никол Пашинян утром 9 мая отбудет в Арцах

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян утром 9-го мая отбудет в Республику Арцах для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня освобождения города Шуши, годовщины формирования Армии обороны Республики Арцах и Дня победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.