Никол Пашинян примет участие в инвестиционном бизнес-форуме “Мой шаг во имя Гегаркуникской области”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 мая в Гегаркуникской области примет участие в инвестиционном бизнес-форуме “Мой шаг во имя Гегаркуникской области”. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.