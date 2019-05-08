У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в среду у берегов Перу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 13.47 по времени UTC (16.47 мск). Эпицентр располагался в 48 километрах к юго-востоку от населенного пункта Акари. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.