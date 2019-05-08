Вице-премьер Мгер Григорян принял вице-замдиректора Вашингтонского офиса USAID

Вице-премьер Мгер Григорян принял делегацию во главе с заместителем замдиректора Вашингтонского офиса Агентства международного развития США по делам Европы и Евразии Алексом Соколовски. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, в составе делегации были также помощник заместителя госсекретаря США по экономическим вопросам Дэйвид Мил и министр-советник Департамента торговли Майкл Лалли. На встрече присутствовала также руководитель миссии USAID в Армении Дебора Гризер.

Приветствуя гостей, вице-премьер от имени правительства Республики Армения поблагодарил правительство США и USAID за сотрудничество и подчеркнул, что общая цель состоит в том, чтобы построить лучшую страну. Вице-премьер Мгер Григорян с удовлетворением отметил, что есть все предпосылки для дальнейшего развития и углубления существующего партнерства с USAID.

Мгер Григорян подчеркнул, что все усилия, направленные на укрепление демократии в Армении, приветствуются и являются приоритетными для правительства. “Принимая во внимание историю нашей страны, нашей диаспоры, желания нашего народа, формирование демократического общества и основ абсолютных демократических принципов правил жизни действительно не имеет альтернативы”, - сказал вице-премьер. Говоря о приоритетах правительства, Мгер Григорян отметил, что права человека и правосудие являются приоритетами для правительства в процессе разработки стратегии.

Выразив благодарность за прием, Александр Соколовски подчеркнул, что прибыл в Армению для углубления отношений, и выразил готовность от имени USAID продолжать оказывать поддержку и правительству Армении, и гражданскому обществу, и всем тем кругам, которые могут внести вклад в развитие страны. “Правительство США привержено своему обязательству о прочном партнерстве с правительством Армении. Мы верим и разделяем ваше видение о процветающей и демократической Армении и готовы продолжить нашу поддержку в процессе демократических и экономических реформ”, - сказал он.

Собеседники обменялись мнениями о важности защиты капитала и интеллектуальной собственности, а также затронули предпосылки для создания привлекательной бизнес-среды и бизнес-правил. В этом контексте вице-премьер подчеркнул важность вхождения формирующих институциональную и правильную бизнес-культуру инвесторов на армянский рынок.

Александр Соколовски подчеркнул важность участия вице-премьера Мгера Григоряна в работах по координации сотрудничества с партнерами по развитию Армении. В конце встречи представитель USAID также подчеркнул, что с воодушевлением покидает Армению в ожидании дальнейшего сотрудничества.

После встречи в присутствии вице-премьера Мгера Григоряна состоялась церемония подписания документа о внесении изменения в Соглашение о партнерстве между США и Арменией в целях развития более широкого участия, подотчетного и эффективного управления.