Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении отбудет в Степанакерт

Для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы, 27-летия создания Армии обороны Арцаха и освобождения г. Шуши делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном 8 июня отбудет в Степанакерт. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении.