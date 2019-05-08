В Мьянме разбился самолет из Бангладеш
Самолет бангладешской авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Мьянмы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
В авиакомпании подтвердили, что ее самолет совершил жесткую посадку. По словам представителя Biman Шакила Мераджа, при приземлении лайнер съехал с посадочной полосы из-за плохой погоды.
СМИ сообщают, что воздушное судно развалилось на три части.
Сведений о погибших и пострадавших пока нет. По данным авиакомпании, на борту находилось 28 пассажиров.
Аэропорт сейчас закрыт.
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