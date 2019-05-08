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В Мьянме разбился самолет из Бангладеш


Самолет бангладешской авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Мьянмы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.

В авиакомпании подтвердили, что ее самолет совершил жесткую посадку. По словам представителя Biman Шакила Мераджа, при приземлении лайнер съехал с посадочной полосы из-за плохой погоды.

СМИ сообщают, что воздушное судно развалилось на три части.

Сведений о погибших и пострадавших пока нет. По данным авиакомпании, на борту находилось 28 пассажиров.

Аэропорт сейчас закрыт.




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