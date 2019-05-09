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Майский тройной праздник: 9 Мая – праздник победы и мира в жизни армянского народа


9 мая – это день важных и славных побед  для всего армянства. Для нас это день тройного праздника: армянский народ празднует победу  в Великой Отечественной войне в 1945 году, освобождение Шуши, а также день рождения Армии обороны  Арцаха.

Как передает Арменпресс, в этот день в  Армении и Арцахе запланирован ряд мероприятий – мы  воздаем дань уважения памяти тех, кто завоевал эту победу, а также почтение тем, кто сегодня живет рядом с нами и дает молодому  поколению уроки храбрости и героизма.

Как  и каждый год, сегодня также намечены  праздничные мероприятия: высшие чиновники и граждане  пройдут от площади Возрождения в Степанакерте к мемориалу. Здесь будут возложены  цветы и венки – в память павших в Великой Отечественной и Арцахской войнах. В Шуши также пройдут праздничные мероприятия. Вечером состоится концерт и праздничный салют. В Арцах отбыл также премьер-министр Никол Пашинян.

Победу в  Великой Отечественной  одержал и армянский народ

На разных фронтах ВОВ  сражались и внесли немалую лепту в победу   600 тысяч сыновей и дочерей армянского народа. Армянский народ дал 4-х маршалов: Баграмяна, Бабаджаняна, Худякова (Хамперянц), Аганова и одного адмирала СССР – Исакова. 70 тысяч армянских воинов награждены боевыми орденами и медалями. 27 рядовых солдат стали кавалерами ордена Славы, 104 человека удостоились звания Героя Советского Союза.  Нельсон Степанян стал дважды Героем Советского Союза.

«Свадьба  в горах» позволила водрузить армянский триколор на куполе  храма Сурб Казанчецоц

Ровно 26 лет назад ранним утром 9 мая армянские отряды успешно завершили операцию «Свадьба в горах» и освободили прекрасный Шуши. Освобождение Шуши стало переломным моментом в карабахской войне, положившим начало дальнейшим победам. Название операции имеет свою историю: тогдашний  министр обороны Вазген Саркисян считал невыполнимым план взятия Шуши, представленный Коммандосом и Самвелом Бабаяном. Было решено: в случае взятия Шуши Вазген Саркисян женится, а свадьбу сыграют в этих горах.

Боевые действия по освобождению города велись в 4-х направлениях – одновременными атаками. Ночью 8 мая, в 2.30 часов, захватив кирсские позиции и взяв под контроль дорогу Лачин-Шуши, армянская армия вошла вШуши, и на рассвете победное знамя уже развевалось на куполе разрушенного храма Сурб Казанчецоц в славном  городе-крепости. Это одна из самых славных страниц истории Армении.

9 мая  отмечается также день рождения Армии обороны  Нагорно-Карабахской республики. Официально АО Арцаха была создана 5 мая 1992г. с ее созданием  действующие еще с 1990г. отдельные боевые отряды самообороны объединились в регулярную организацию.

Праздник 9 Мая в Республике Армения и Арцахе отмечается с большим  размахом.




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