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Источник: лидеры ЕС обсудят заявление Ирана по ядерной сделке на саммите в Сибиу 9 мая


Главы государств и правительств ЕС обсудят ультиматум Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на неформальном саммите в Сибиу (Румыния) 9 мая. Об этом заявил ТАСС европейский дипломатический источник.

"Мы оцениваем в настоящее время заявление Ирана, после чего последует наша реакция, - рассказал собеседник агентства. - Этот вопрос будет обсуждаться и на саммите в Сибиу, и на Совете ЕС [на уровне глав МИД 13 мая] в Брюсселе",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в течение 60 суток Тегеран не будет выполнять условия по двум пунктам СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

 

 




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