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В резиденции президента Арцаха состоялась церемония награждения


В связи с Днем Победы, 27-летием создания Армии обороны НКР и освобождения г. Шуши 8 мая в резиденции президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония награждения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, за значительный вклад в дело защиты Родины, мужество и отвагу, проявленные при защите государственной границы Республики Арцах и в боях по защите Родины, заслуги перед Республикой Арцах и эффективную и преданную профессиональную деятельность группа военнослужащих Армии обороны, воинов-освободителей, ветеранов полиции была удостоена высоких государственных наград.

В своем выступлении Президент Саакян подчеркнул, что праздник 9 мая является одной из важнейших страниц нашей многовековой истории, которая была написана совместными усилиями всего армянства и стала символом героизма и единства, стойкости и непоколебимой воли армянского народа.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, министр обороны Карен Абрамян, другие высокопоставленные должностные лица.




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