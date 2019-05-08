ABB представил первый в мире производственный комплекс, не выделяющий CO2

Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. открыл первый в мире производственный комплекс, не выбрасывающий в атмосферу углекислый газ и самостоятельно обеспечивающий свои потребности в электричестве, сообщается в его пресс-релизе.

Для этого ABB установил систему солнечных батарей на фабрике своей дочерней компании Busch-Jaeger в немецком городе Люденшайд, где производится широкий ассортимент оборудования, включая розетки и выключатели,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Система площадью 3,5 тыс. кв. м, установленная над автостоянками на территории предприятия, будет вырабатывать около 1100 МВт/ч электричества из солнечной энергии в год, что приблизительно эквивалентно ежегодному потреблению 3,36 тыс. домохозяйств и на 14% превышает потребности предприятия, говорится в пресс-релизе ABB.

В солнечные дни объем вырабатываемой энергии будет покрывать 100% потребностей фабрики. При этом избыточная энергия будет поступать в государственную энергосистему. С целью удовлетворить спрос в пиковые периоды ABB заключила контракт с MVV Energie AG на поставку дополнительной экологически чистой энергии.