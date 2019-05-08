Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

ABB представил первый в мире производственный комплекс, не выделяющий CO2


Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. открыл первый в мире производственный комплекс, не выбрасывающий в атмосферу углекислый газ и самостоятельно обеспечивающий свои потребности в электричестве, сообщается в его пресс-релизе.

Для этого ABB установил систему солнечных батарей на фабрике своей дочерней компании Busch-Jaeger в немецком городе Люденшайд, где производится широкий ассортимент оборудования, включая розетки и выключатели,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Система площадью 3,5 тыс. кв. м, установленная над автостоянками на территории предприятия, будет вырабатывать около 1100 МВт/ч электричества из солнечной энергии в год, что приблизительно эквивалентно ежегодному потреблению 3,36 тыс. домохозяйств и на 14% превышает потребности предприятия, говорится в пресс-релизе ABB.

В солнечные дни объем вырабатываемой энергии будет покрывать 100% потребностей фабрики. При этом избыточная энергия будет поступать в государственную энергосистему. С целью удовлетворить спрос в пиковые периоды ABB заключила контракт с MVV Energie AG на поставку дополнительной экологически чистой энергии.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1668 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1067 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1014 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 1004 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 994 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации