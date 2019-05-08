Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян принимает участие в ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития

Возглавляемая вице-премьером Республики Армения, управляющим ЕБРР от Армении Тиграном Авиняном делегация 6-10 мая принимает участие в ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, в рамках визита вице-премьер 7 мая провел ряд встреч с представителями высшего руководства и финансового сектора ЕБРР.

В первый день рабочего визита состоялась встреча вице-премьера с вице-президентом ЕБРР Пьером Хайльбронном. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о текущем пакете сотрудничества Армении с ЕБРР, предстоящих направлениях партнерства и возможных проектах и приоритетах страны в этом контексте. Состоялась беседа о развитии частного и финансового секторов, была подчеркнута важность участия ЕБРР в этих программах. Стороны коснулись инициатив правительства в сферах энергетической инфраструктуры, энергоэффективности, дорожного строительства, водоснабжения, “умного” сельского хозяйства, а также обширной повестки общественных реформ. Были обсуждены вопросы формирования эффективных институциональных платформ для диалога между государством и частным сектором, а также проекта “Работай, Армения” и программ правительства по приватизации государственных компаний и развитию рынка капитала. Собеседники договорились в ближайшее время продолжить предметный диалог по указанным направлениям.

Затем состоялась встреча с руководителем голландской группы ЕБРР, исполнительным директором по Армении Франсом Викерсом и представителями министерств финансов и иностранных дел Нидерландов. Были обсуждены работы по разработке новой стратегии партнерства Армении с ЕБРР, а также возможные сферы и направления, которые сформируют повестку предстоящего диалога со структурой. Собеседники затронули реализуемые в сферах экономических инфраструктур, модернизации сельского хозяйства, энергетической эффективности программы, а также вопросы концепции развития водной сферы.

Тигран Авинян также встретился с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым. Собеседники обменялись мнениями о состоянии экономического развития Армении и региона, предстоящих ожиданиях и перспективных тенденциях. Были затронуты повестка экономических реформ в Армении и объявленные правительством приоритеты, успешное осуществление которых должно обеспечить прочную основу для качественных изменений в развитии страны. В центре обсуждения были инфраструктурные проекты, повестка налоговых реформ в стране, а также усилия и видение правительства по формированию повестки фундаментальных реформ на рынке труда, в сферах образования и здравоохранения. Собеседники выразили готовность продолжать и углублять диалог в представляющих взаимный интерес сферах.

Вице-премьер также встретился с управляющим директором компании JP Morgan Стефаном Вейлером. Основной темой встречи были текущие тенденции международного рынка ценных бумаг, возможности выгодного позиционирования Армении на международном рынке еврооблигаций и предстоящие шаги по активизации усилий в этом направлении, в частности, возможность выпуска еврооблигаций в местной валюте.

Первый день визита завершился церемонией от имени президента ЕБРР в честь управляющих и высокопоставленных делегатов. В ходе мероприятия состоялись важные контакты с президентом ЕБРР и представителями разных стран.

Члены делегации также провели отдельные встречи с представителями частных и консалтинговых компаний, ознакомились с осуществляемыми ими в различных сферах государственного управления программами, а также с положительным опытом поддержки различных реформ в других странах.