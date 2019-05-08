Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-05-19
ЕРЕВАН, 8 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 мая, курс доллара США вырос на 0.32 драмa и составил 481.96 драм. Курс евро вырос на 0.31 драмa и составил 539.84 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.39 драм. Курс британского фунта сократился на 2.52 драмa и составил 627.95 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота выросла на 54.22 драмa и составила 19852.67 драм. Цена серебра выросла на 2.87 драмa и составила 229.8 драм. Цена платины выросла на 256.72 драмa и составила 13496.47 драм.
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