Азиатские индексы - 08-05-19

ТОКИО, 8 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.46% и составил 21602.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.72% и составил 1572.33 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.12% и составил 2893.76 пункта, а HANG SENG снизился на 1.23% и составил 29003.20 пункта.