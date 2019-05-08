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В июне в Ереване состоится заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии


Заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии запланировано на июнь этого года в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Планируется также провести бизнес-форум.

«Я поставил задачу, чтобы автомобильные дороги из Баграташена в Ереван были лучшего качества. Дороги должны быть в хорошем состоянии, чтобы торговля была эффективной. Мы всегда обсуждаем с нашими коллегами из ЮКЖД вопросы качества железнодорожного сообщения, тарифной политики. Мы должны создать поле, на котором бизнесмены будут работать», - сказал Никол Пашинян.




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