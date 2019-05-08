Форин-офис пригрозил Ирану санкциями за несоблюдение обязательств по СВПД

Великобритания считает преждевременным говорить о возвращении санкций в отношении Ирана, однако предупреждает, что в случае невыполнения Ираном обязательств касательно ядерной программы его ждут последствия, заявил министр по азиатскому и тихоокеанскому регионам Марк Филд, выступая в среду в парламенте.

"Великобритания очень обеспокоена заявлением Ирана по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Мы находимся в тесном контакте с другими участниками соглашения", - сказал Филд,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем Иран не предпринимать другие шаги, усиливающие напряженность, и следовать своим обязательствам. Пока еще преждевременно говорить о возвращении санкций, однако следует помнить, что они были сняты в обмен на ядерные ограничения в соответствии с СВПД. Если Иран не будет выполнять свои обязательства, то, разумеется, будут последствия. Если Иран будет выполнять свои обязательства, то и Великобритания тоже", - подчеркнул министр.