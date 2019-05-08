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5-я пресс-конференция Пашинян длилась 5,5 часов, премьер ответил на более 60 вопросов


Пресс-конференция премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посвященная подведению итогов года пребывания на должности главы правительства, длилась пять с половиной часов, превысив продолжительность предыдущих 4 пресс-конференций. Как сообщает Арменпресс, Пашинян на пресс-конференции 8 мая представил 100 фактов о Новой Армении, а затем ответил на более 60 вопросов.

В ходе пресс-конференции были озвучены вопросы, которые касались различных направлений внутренней и внешней политики Армении, судебных процессов в стране, переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, напряженности на границе и ряда других тем.

Николу Пашиняну пришлось остановить пресс-конференцию, которая началась в 10:30, только в 16:00, когда он отметил, что должен поехать в Национальное Собрание, чтобы принять участие в вопросе-ответе правительство-парламент.

«Эта пресс-конференция не стала пресс-конференцией моей мечты, потому что я должен поехать в Национальное Собрание. Пресс-конференция моей мечты будет такой, когда последний журналист выйдет отсюда, никого не останется, и я уйду последним», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что планирует провести следующие пресс-конференции в областях и, возможно, первая из них пройдет в Ширакской области.




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