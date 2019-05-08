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США перебросили к Персидскому заливу стратегические бомбардировщики B-52H


На фоне американских угроз в адрес Ирана Пентагон в среду перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Американские бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", вылетели с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана). Вблизи Великобритании они были дозаправлены в воздухе американскими самолетами-заправщиками, которые поднимались с авиабазы Милденхолл в Англии,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В минувшее воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн", который в настоящее время находится в Средиземном море.

Он отметил, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

 




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