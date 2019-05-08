Германия назвала частичный отказ Ирана от обязательств по СВПД неприемлемым

Частичный отказ Ирана от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе неприемлем, в Берлине заинтересованы в сохранении сделки в полном объеме, заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы по-прежнему заинтересованы в сохранении ядерной сделки и полном соблюдении Ираном своих обязательств", - сказал Зайберт, добавив, что "частичное нарушение обязательств является неприемлемым",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.