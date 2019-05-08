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Из госбюджета Армении на лечение онкологических заболеваний будет выделено дополнительно 1 млрд 200 млн драмов


Суммы, выделяемые из госбюджета Армении на онкологию, в следующем году увеличатся на 1 млрд 200 млн драмов. Как передает Арменпрес", об этом в НС сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, отвечая на замечание депутата от партии “Процветающая Армения” НаирыЗограбян о том, что Национальный онкологический центр имени Фанарджяна и Научный центр лучевой медицины и ожогов находятся в очень плохом состоянии, в некоторых случаях не действуют услуги, подлежащие бесплатному обслуживанию химиотерапии.

Депутат также поинтересовалась, чем обусловлено в последнее время омоложение рака.

“В Армении на здравоохранение тратится катастрофически маленькая сумма - 1.3% от ВВП. Чтобы исправить это, мы увеличиваем как государственный бюджет здравоохранения, так и, в частности, суммы, выделяемые онкологии: в этом году сумма была увеличена на 700 млндрамов. В следующем году будет увеличена как минимум на 1 млрд 700 млн”, - сказал Торосян.

По мнению министра, ситуация улучшается, с операций по онкологическим заболеваниям были сняты оплаты.




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