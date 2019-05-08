Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

Reuters: Китай отступил почти от всех достигнутых с США договоренностей по торговой сделке


Вашингтон получил 6 мая по дипломатическому каналу связи из Пекина 150-страничный проект торгового соглашения между США и КНР, согласно которому китайское правительство отказывается практически от всех достигнутых в ходе переговоров между государствами договоренностей. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в системе государственного управления США.

По их данным, каждая из семи глав проекта торгового соглашения между США и КНР, который попал в распоряжение американских властей, состоит из практически полного отхода Китая от основных требований, которые Соединенные Штаты предъявляли для заключения сделки. Источники агентства утверждают, что КНР в рамках проекта соглашения отказывается от своей приверженности изменить законодательство для разрешения проблем, из-за которых Соединенные Штаты вступили в торговую войну с азиатским государством,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это подрывает основу [торгового] соглашения", - заявил агентству американский правительственный источник.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1648 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1061 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1011 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 999 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 988 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации