Reuters: Китай отступил почти от всех достигнутых с США договоренностей по торговой сделке

Вашингтон получил 6 мая по дипломатическому каналу связи из Пекина 150-страничный проект торгового соглашения между США и КНР, согласно которому китайское правительство отказывается практически от всех достигнутых в ходе переговоров между государствами договоренностей. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в системе государственного управления США.

По их данным, каждая из семи глав проекта торгового соглашения между США и КНР, который попал в распоряжение американских властей, состоит из практически полного отхода Китая от основных требований, которые Соединенные Штаты предъявляли для заключения сделки. Источники агентства утверждают, что КНР в рамках проекта соглашения отказывается от своей приверженности изменить законодательство для разрешения проблем, из-за которых Соединенные Штаты вступили в торговую войну с азиатским государством,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это подрывает основу [торгового] соглашения", - заявил агентству американский правительственный источник.