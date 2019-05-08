Никол Пашинян в ближайшее время встретится с президентом Китая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Армения должна быть более амбициозной в отношениях с Китаем.

На встрече с журналистами 8 мая премьер-министр РА сообщил, что в ближайшее время собирается посетить Китай, где планируется встреча с руководством этой страны.

“У меня состоятся встречи с президентом и премьер-министром Китая. Мы также примем участие в форуме “Азиатская цивилизация””, - по сообщению Арменпресс сказал премьер-министр.

Он добавил, что этот визит - хороший повод, чтобы придать новый импульс армяно-китайским отношениям.