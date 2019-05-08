Лидер Палаты общин Великобритании заявила о намерении заменить Мэй на посту премьера

Лидер Палаты общин парламента Соединенного Королевства Андреа Лидсом заявила о намерении включиться в борьбу за пост премьер-министра после ухода в отставку нынешней главы британского правительства Терезы Мэй. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом представитель кабинета министров в нижней палате парламента сообщила в среду в эфире телеканала ITV.

"Я поддерживала ее [Мэй] в течение последних трех лет, чтобы довести Brexit до конца. Она сказала, что уйдет [с должности премьер-министра], поэтому - да: я всерьез раздумываю над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру", - сказала она.

Лидсом была одним из претендентов на пост главы правительства Великобритании в июле 2016 года, однако сняла свою кандидатуру в пользу Мэй, после чего последняя стала лидером правящей Консервативной партии и возглавила правительство. Мэй ранее заявила, что уйдет в отставку, как только парламент примет достигнутое ею в ходе переговоров с Брюсселем соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, однако не указала, каким будет ее дальнейший план, если сделка не пройдет через парламент.