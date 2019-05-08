Уровень озера Севан остается ниже отметки на 6 мая прошлого года на 4 сантиметра

Уровень озера Севан по состоянию на 6 мая 2019 года находился на высоте 1900 метров 60 сантиметров, что на 4 сантиметра ниже показателя того же дня прошлого года.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в течение апреля и в первые 6 дней мая по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан было доставлено 43 млн 987 тыс. кубометров воды, включая и подземные потоки. В конце мая увеличение стока воды наблюдалось в некоторых реках, впадающих в Севан. Стоки воды в Севан составили: 45,6 кубометра в секунду из реки Аргичи, 15,4 кубометра в секунду - реки Масрик, 9,29 кубометра в секунду – из Гаварагета.

6 и 7 мая во впадающих в Севан реках ожидается переменный режим.

ХосровХлхатян