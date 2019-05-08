Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

Умер российский композитор Евгений Крылатов


Знаменитый советский и российский композитор, Народный артист России Евгений Крылатов скончался в возрасте 85 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", — цитирует ТВ дочь композитора.

Крылатов является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Он написал музыку к песням "Крылатые качели" ("Приключения Электроника"), "Прекрасное далеко" ("Гостья из будущего"), "Лесной олень" из картины "Ох, уж эта Настя!" и другим.

Крылатов - член Союза композиторов, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1648 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1061 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1011 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 999 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 988 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации