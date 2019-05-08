Умер российский композитор Евгений Крылатов

Знаменитый советский и российский композитор, Народный артист России Евгений Крылатов скончался в возрасте 85 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", — цитирует ТВ дочь композитора.

Крылатов является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Он написал музыку к песням "Крылатые качели" ("Приключения Электроника"), "Прекрасное далеко" ("Гостья из будущего"), "Лесной олень" из картины "Ох, уж эта Настя!" и другим.

Крылатов - член Союза композиторов, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей.