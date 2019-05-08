Лавров: Россия и Иран договорились работать со всеми сторонами СВПД, кроме США

РФ и Иран договорились работать со всеми сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий, кроме США - Лавров. Нелегитимные санкции США мешают торговому сотрудничеству РФ и Ирана, Москва и Тегеран будут искать новые пути, добавил министр, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Лаврова, механизм ЕС по расчетам с Ираном INSTEX менее эффективен, чем планировалось.

Оставшиеся участники иранской ядерной сделки проведут консультации, но вряд ли сразу состоится встреча министров, считает глава МИД РФ.США не вернутся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, убежден Лавров.

Лавров назвал нереалистичным уход Ирана из Сирии под давлением США.