Пашинян считает важным ввести в Армении культуры переработки мусора

Реализация в Армении программы по переработке мусора-крайне важная задача.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что сейчас проходит этап исследований, чтобы понять, какой вариант переработки мусора удобнее.

“Есть два варианта получения электроэнергии из мусора или другой вариант получения сырья или продуктов из мусора.В Армении реализуется программа по переработке мусора в Араратской области, а в Сюникской области планируется осуществить ее в рамках природоохранных грантов”, - сказал он, добавив, что правительство Армении ищет партнеров, которые смогут внедрить в Армении культуру переработки мусора.