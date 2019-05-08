В США создадут самый мощный в мире суперкомпьютер

Компании AMD и Cray в сотрудничестве с американскими властями разработают к 2021-2022 году суперкомпьютер, который, как ожидается, станет самым мощным как на территории США, так и во всем мире. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил министр энергетики США Рик Перри во ·вторник в эфире телеканала CNBC.

По его словам, американская компания-разработчик процессоров AMD вместе с Cray, которая специализируется на создании суперкомпьютеров, задались амбициозной целью создать машину, рабочее название которой - Frontier. Перри подчеркивает, что приблизительная мощность нового суперкомпьютера будет составлять 1,5 эксафлопса. Это означает, что за секунду он сможет обрабатывать порядка полутора квинтиллионов (1 500 000 000 000 000 000) вычислительных операций. Перри уточнил, что новый суперкомпьютер будет функционировать на базе Национальной лаборатории Ок-Ридж при Университете штата Теннесси.

"Рекордная мощность Frontier даст нашей стране возможность лидировать в мировой науке, которая обеспечивает жизнь и экономическое процветание американцев и всего мира", - сказал глава Минэнерго США.

Ранее сообщалось, что власти США совместно с компанией Intel планируют приступить к созданию другого суперкомпьютера - Aurora, который будет функционировать в Аргоннской национальной лаборатории в Чикаго (штат Иллинойс). Его производительность составит один эксафлопс.