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Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы


Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является [Петр] Порошенко", - сказал Песков. "Вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял", - напомнил он.

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

 

 




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