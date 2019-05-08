Президент Армен Саркисян встретился с председателем Палаты адвокатов и членами Совета

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем Палаты адвокатов и членами Совета.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были затронуты реформы в судебно-правовой, государственной и образовательной системах, а также вопросы пополнения качественными кадрами, в том числе и судебной системы.

Президент республики выслушал также мнения гостей относительно претендентов, выдвинувших свои кандидатуры в судьи Конституционного суда.