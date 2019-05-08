9 мая в 9 городах Армении состоится шествие “Бессмертный полк”

Патриотическая общественная организация “Бессмертный полк Армении” совместно с Министерством обороны РА проведет шествия под девизом “Бессмертный полк” в 9 городах Армении - Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Дилижане, Иджеване, Капане, Алаверди, Раздане, Масисе и селе Касах.

Как передает Арменпресс, акция начнется 9 мая в 13:00 у памятника Араму Хачатуряну. Участники шествия, как и в предыдущие годы, поведут с собой фотографии героев Великой Отечественной войны, Арцахской войны и четырехдневной апрельской войны.

В шествии примут участие учащиеся и студенты учебных заведений РА, дипломатические представители стран СНГ в РА, духовные лица Армянской Апостольской Церкви, ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Армении и другие.

Отметим, что шествие под названием “Бессмертный полк” проводится в Армении уже четвертый год.