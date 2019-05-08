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Президент РФ посетит Армению 1 октября


Президент России Владимир Путин 1 октября посетит Армению. Как передает Арменпресс, об этом 8 мая на встрече с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“И не только президент Российской Федерации приедет, а также и лидеры стран-членов Евразийского экономического союза соберутся на заседание Высшего совета ЕАЭС. Это очень важный событие в Республике Армения и очень приятный повод видеть наших коллег в Ереване”, - сказал Пашинян.

Он выразил мнение, что в рамках всего этого состоятся и рабочие диалоги.




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