Президент РФ посетит Армению 1 октября
Президент России Владимир Путин 1 октября посетит Армению. Как передает Арменпресс, об этом 8 мая на встрече с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
“И не только президент Российской Федерации приедет, а также и лидеры стран-членов Евразийского экономического союза соберутся на заседание Высшего совета ЕАЭС. Это очень важный событие в Республике Армения и очень приятный повод видеть наших коллег в Ереване”, - сказал Пашинян.
Он выразил мнение, что в рамках всего этого состоятся и рабочие диалоги.
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