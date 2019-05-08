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Хакеры взломали криптобиржу и похитили биткоинов на 41 миллион долларов


Хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов - Binance - и похитили биткоины почти на 41 миллион долларов. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении компании Binance.

"Мы обнаружили крупное нарушение безопасности... 7 мая 2019 года, в 17.15 по UTC (20.15 мск - ред.). Хакерам удалось получить большое количество API-ключей пользователей, коды двухфакторной аутентификации и, возможно, другую информацию. Хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие атаки", - сообщается в релизе. В итоге злоумышленникам удалось с помощью одной операции вывести 7 тысяч биткоинов (около 40,8 миллиона долларов по текущему курсу).

Уточняется, что средства были выведены через "горячий" (активный) счет биткоинов (на котором было около 2% от общего количества биткоинов криптобиржи). Все остальные кошельки компании остались в сохранности. Криптобиржа намерена покрыть убыток за счет своего фонда SAFU, средства пользователей при этом не будут затронуты.

 




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