10 мая - рабочий день

В Армении 10 мая - день, следующий за мероприятиями тройного праздника 9 мая –рабочий. Как передает Арменпресс, в этот день состоится заседание правительства. На сайте e-gov.am сообщается, что в повестку заседания включено 28 вопросов.

Из управления информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что рабочий день 10 мая будет перенесен на субботу 18 мая. Информация не соответствует действительности, и опубликовавшие ее СМИ уже удаляют информацию со своих сайтов.