Правительство Армении предлагает освободить импорт электромобилей от НДС

Правительство Армении предлагает импорт и отчуждение транспортных средств, работающих на электрическом двигателе освободить от налога на добавочную стоимость до 2020 года. Как передает Арменпресс, на заседании НС Армении 8 мая представленный правительством законопроект О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс представил министр охраны природы Эрик Григорян.

“По обсуждаемому проекту предлагается в 64-ой статье Налогового кодекса включить в список освобождающихся от налога на добавочную стоимость также ввоз и отчуждение транспортных средств, работающих исключительно на электрическом двигателе до 1 января 2022 года. Цель проекта - экологическая, она направлена на снижение загрязнения окружающей среды”, - отметил Григорян.

Он отметил, что проект, однако, имеет и несколько других влияний. В частности, его принятие будет стимулировать энергетическую безопасность Армении, а также создаст предпосылки для высокотехнологичного развития и даст возможность иметь более удобное распределение электроэнергии, произведенной в ночные и дневные часы. По словам министра, в целом, за предыдущие два года количество импортированных электромобилей ограничилось 2 - 3 десятками, в отличие от многих европейских и соседних стран.