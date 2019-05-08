На территории административного комплекса МО РА установлен памятник “Единство”

В день 27-летия освобождения Шуши на территории административного комплекса МО РА состоялась торжественная церемония открытия мемориала “Единство”, в которой приняли участие министр обороны РА Давид Тоноян, начальник Генштаба ВС РА - генерал-лейтенант АртакДавтян, руководящий состав МО, ВС и Генштаба ВС.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, памятник освятил духовный лидер ВС епископ Вртанес Абрамян.

В ходе церемонии скульптор Вараздат Амбарцумян отметил, что два крестообразных меча памятника, которые готовы в любой момент защитить Родину, символизируют два армянских государства - Армению и Арцах. А гранат символизирует народ, который своей работой создает мощное государство.