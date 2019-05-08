Депутаты НС приняли ветеранов ВОВ

Группа депутатов НС в связи с тройным майским праздником встретилась в парламенте с ветеранами Великой Отечественной войны, обсудила некоторые вопросы.

“Родина благодаря таким людям, как Вы, была крепкой. У нас всегда есть чему учиться у Вас и что слушать от Вас. От имени моего поколения Национального собрания выражаю благодарность за все эти ордена и годы, которые вы отдали Родине. Я преклоняю голову перед Вашими поступками и проделанным Вами", - по сообщению Арменпресссказал вице-спикер НС, депутат от фракции “Мой шаг” Ален Симонян и поздравил с ветеранов майскими праздниками.

Председатель Союза ветеранов Армении Симон Есаян от имени всех ветеранов выразил благодарность за гостеприимство. “Многие из нас впервые в этом здании. Мы рады, что отсюда слышим решения, улучшающие жизнь нашего народа. Наша глубокая благодарность нашему Национальному собранию и правительству за такое внимание к нам”, - сказал он и отметил, что все ветераны Армении сегодня рядом с правительством и готовы продолжать свою военно-патриотическую работу в деле воспитания подрастающего поколения. Один из ветеранов предложил, чтобы в НС был представитель от ветеранов, для защиты их интересов. Ален Симонян отметил, что готов обсудить эту возможность с руководством НС.

Депутат от фракции “Мой шаг” Алексей Сандиков отметил, что готов работать с председателем объединения ветерановкаждый день, обходя дома за домом, навещать всех ветеранов.

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Шуши и создания Армии обороны Арцаха.