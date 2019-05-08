Нетаньяху пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана, объявившего о частичном отказе от обязательств "атомной сделки", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие", - сказал глава правительства, выступая на одной из церемоний Дня павших воинов и жертв терактов.

Ранее стало известно, что Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о своем решении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры.