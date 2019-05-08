Предыдущая власть за некоторое время до революции уничтожила материалы СНБ: Никол Пашинян

В Службе национальной безопасности Армении уже несколько месяцев ведется служебное расследование. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции отметил, что, согласно служебным материалам, предыдущие власти за некоторое время до революции уничтожили материалы СНБ.

“Я не хочу говорить, к какому результату приведет следствие, но я могу сказать, что бывшие власти перед уходом уничтожили материалы СНБ. Моя политическая оценка заключается в том, что это преступление. Это не было их собственностью, которую они могли уничтожить”, - сказал Никол Пашинян.