Союз добровольцев “Еркрапа” имеет полную поддержку Министерства обороны: Тоноян

В связи с днем Еркрапа министр обороны Армении Давид Тоноян и ряд других высокопоставленных лиц посетили военный пантеон “Ераблур”. Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами министр заверил, что Союз добровольцев “Еркрапа” имеет полную поддержку Министерства обороны.

“Я думаю, что это взаимно. Благодаря Еркрапа мы победили в нашей героической битве и эти победы привели к миру.Еркрапа существует и будет существовать, и это выражение гнева нашего народа против несправедливости в вопросах нашей безопасности”,-сказал он.

По словам Тонояна, министерство продолжает сотрудничать с самой важной общественной структурой. “Мы должны проводить большую работу по воспитанию молодого поколения. Программы, направленные юнымЕркрапа, должны продолжаться, и это очень важно для патриотического воспитания поколения”, - добавил Тоноян.

Решение о праздновании 8 мая Дня Еркрапа было принято на третьем съезде Союза добровольцев “Еркрапа” в ноябре 1997 года. В дальнейшем, благодаря активным усилиям группы еркрапа “Армения“ в НС, по решению принятому в феврале2002 г., день Еркрапа был включен в список государственных праздников РА. 8 мая связаносднем освобождения Шуши в 1992 году. Управление СДЕ ежегодно по традиции отмечает День Еркрапа, проводя различные мероприятия.