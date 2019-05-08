Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до десяти

Число погибших в результате взрыва в пакистанском городе Лахоре (провинция Пенджаб) увеличилось до 10 человек, 20 пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Samaa со ссылкой на полицию провинции.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали пять человек, десятки получили ранения.

Взрыв произошел в среду вблизи храма Дата-Дарбар. Согласно предварительным данным, взрыв совершила одна из действующих в городе террористических ячеек. Целью атаки был автобус, перевозивший бойцов полицейского спецназа, отмечает телеканал. По последним данным, состояние девяти раненых оценивается как критическое.

Полиция перекрыла место происшествия. Ведется расследование случившегося. Как сообщает агентство Рейтер, ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Хизбул Ахрар" (Hizbul Ahrar), ранее отколовшаяся от радикальной группировки "Техрик-е Талибан Пакистан" (TTP).