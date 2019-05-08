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В Вене в канун Дня Победы вандалы облили краской памятник советским солдатам- освободителям


Неизвестные вандалы в канун Дня Победы осквернили памятник советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене. Постамент перед монументом был залит в среду красной краской. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Это уже второй акт вандализма в отношении монумента за две недели. Ранее 25 апреля вандалы заливали фасад памятника черной краской. Затем австрийские коммунальные службы очистили памятник.

Как стало известно корреспонденту ТАСС в среду, в полиции Австрии пообещали устранить краску с памятника и привести его в надлежащее состояние.

 




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