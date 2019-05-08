Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана
Китай выступает против односторонних санкций США в отношении Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китай выступает решительно против односторонних санкций в отношении Ирана. Мы выражаем сожаление по поводу действий США, которые ведут к эскалации ситуации вокруг иранской ядерной программы", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он также подчеркнул, что Китай будет решительно защищать интересы своих компаний в Иране.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в среду направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.