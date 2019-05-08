Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

Ереванская “Школа фигурного катания Ирины Родниной” переименована


Совет старейшин Еревана подавляющим большинством голосов переименовал “Школу фигурного катания Ирины Родниной” в “Ереванскую спортшколу фигурного катания и хоккея”. Как передает Арменпресс, такое решение принял Совет старейшин Еревана на внеочередном заседании 8 мая.

Проект представила фракция “Луйс” Совета старейшин Еревана. Секретарь фракции Ани Хачатрян отметила, что советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина в этом году приняла участие в шествии в Баку в связи с событиями в Ходжалу. “Этот поступок имеет как моральный, так и политический подтекст. Это оскорбление как народу Армении, так и народу Арцаха. Будучи вице-председателем армяно-российской межпарламентской комиссии Роднина должна была воздержаться от участия в подобном антиармянском мероприятии”, - отметилаХачатрян в своем выступлении.

Ереванская детско-юношеская школа фигурного катания и хоккея с шайбой была основана в 1971 году, в школе, расположенной на улице Багратуняц.  Из-за неблагоприятных условий здания виды спорта не развивались, в школе фигурного катания долгие годы не действовал каток. Решением Совета старейшин Еревана от 25 ноября 2015 года спортивная школа была переименована в ГНКО “Спортивная школа фигурного катания Ирины Родниной” и действовала в здании новой школы фигурного катания по адресу проспект Адмирала Исакова 27/10.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1618 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1042 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1004 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 990 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 975 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации