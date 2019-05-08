Ереванская “Школа фигурного катания Ирины Родниной” переименована

Совет старейшин Еревана подавляющим большинством голосов переименовал “Школу фигурного катания Ирины Родниной” в “Ереванскую спортшколу фигурного катания и хоккея”. Как передает Арменпресс, такое решение принял Совет старейшин Еревана на внеочередном заседании 8 мая.

Проект представила фракция “Луйс” Совета старейшин Еревана. Секретарь фракции Ани Хачатрян отметила, что советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина в этом году приняла участие в шествии в Баку в связи с событиями в Ходжалу. “Этот поступок имеет как моральный, так и политический подтекст. Это оскорбление как народу Армении, так и народу Арцаха. Будучи вице-председателем армяно-российской межпарламентской комиссии Роднина должна была воздержаться от участия в подобном антиармянском мероприятии”, - отметилаХачатрян в своем выступлении.

Ереванская детско-юношеская школа фигурного катания и хоккея с шайбой была основана в 1971 году, в школе, расположенной на улице Багратуняц. Из-за неблагоприятных условий здания виды спорта не развивались, в школе фигурного катания долгие годы не действовал каток. Решением Совета старейшин Еревана от 25 ноября 2015 года спортивная школа была переименована в ГНКО “Спортивная школа фигурного катания Ирины Родниной” и действовала в здании новой школы фигурного катания по адресу проспект Адмирала Исакова 27/10.