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Новоназначенный постпред Армении вручил верительные грамоты генеральному директору офиса ООН в Женеве


Новоназначенный постоянный представитель Республики Армения в женевском офисе Организации Объединенных Наций Андраник Ованнисян вручил верительные грамоты генеральному директору офиса ООН в Женеве Майклу Моллеру (Michael Møller).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе беседы, последовавшей за церемонией вручения верительных грамот, Майкл Моллер поздравил АндраникаОваннисяна с вступлением в должность постоянного представителя Армении, пожелав ему плодотворной и плодотворной работы.

Он коснулся деятельности офиса ООН, в частности, представив работы по защите прав человека, разоружению, реализации целей устойчивого развития.

Поблагодарив за прием, Андраник Ованнисян представил подходы Армении к вопросам повестки офиса ООН. Он коснулся реформ, осуществляемых правительством Армении в сферах укрепления демократии и верховенства права, защиты прав человека и основных свобод.

Посол Ованнисян представил также приоритеты внешней политики Армении.

Собеседники обменялись мнениями вокруг сотрудничества в рамках функций офиса ООН в Женеве.




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