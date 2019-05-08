В ЮАР проходят всеобщие выборы

Всеобщие выборы проходят в Южно-Африканской Республике в среду, говорится на сайте избирательной комиссии страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает телеканал SABC News, всеобщие выборы, в ходе которые избираются парламент и национальное правительство во главе с президентом, проходят в ЮАР каждые пять лет. При этом избиратели голосуют не за определенного кандидата, а за политическую партию. Одержавшая победу на выборах партия затем назначает своего лидера президентом страны. Помимо выборов нового правительства и парламента в стране также проходят провинциальные выборы.

Всего по стране будет работать почти 23 тысячи избирательных участков. Всего в выборах принимают участие 48 партий.