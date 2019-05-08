С целью осуществления аварийно-восстановительных работ прекращено газоснабжение 1- го массива административного района Нор Норк.

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 8-го мая с 11: 00 до 19: 00 прекращено газоснабжение газопотребителей I-го массива административного района Нор Норк города Еревана.

Об этом Арменпресс сообщили в компании “Газпром Армения”.