Германия открыла трассу для электрогрузовиков
Участок автобана рядом с Франкфуртом-на-Майне оборудовали для грузовиков на электрической тяге. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN.
Компания Siemens протянула электрические кабели над частью трассы длиной в 10 километров. Грузовые автомобили могут получать энергию через поднимающиеся токоприемники, которые используются на электропоездах и трамваях. Магистраль для электротранспорта позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Проезд по ней бесплатный.
Немецкое правительство затратило 70 миллионов евро на разработку грузовиков на электрической тяге.
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