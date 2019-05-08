Существенным изменениям подвергся рацион воинских частей и боевых позиций: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что с 1 июля текущего года будут повышены зарплаты военнослужащих. На встрече с журналистами 8 мая премьер-министр РА подчеркнул, что зарплата рядового-контрактного состава армии повысится на 20%, а служащих в особых условиях - на 30.

“Повысится также размер денежного довольствия военнослужащих срочной службы”, - сказал он.

Премьер-министр отметил, что из резервного фонда было выделено 5,7 млрддрамов на обеспечение жилищных нужд военных пенсионеров, при этом все жилищные обязательства государства перед проживающими в областях бенефициарами будут полностью выполнены. Эти обязательства будут частично выполнены и для проживающих в Ереване бенефициаров.

“Число военнослужащих срочной службы, несущих боевое дежурство, сократилось почти на 700. Они были заменены контрактниками. В охране армяно-азербайджанской государственной границы участвуют войска полиции и имеют свой участок охраны”, - отметил Пашинян.

Он добавил, что 47 боевых позиций были обеспечены промышленной электроэнергией, 73 боевых позиций обеспечены водоснабжением. Около 180 боевых позиций обеспечены холодильниками. В ближайшее время холодильники получат еще 45 боевых позиций. Около 380 стиральных машин было предоставлено воинским частям, вдоль границы установлены 136 новых современных видеокамер наблюдения.

“В результате изучения предпочтений солдат существенным изменениям подвергся рацион воинских частей и боевых позиций. Лаваш, подсолнечное масло, картофель, лук, томатная паста, в сезон будут выдаваться помидоры и огурцы. В ближайшее время также будет дан мед, жир, чеснок, черный перец, красный перец, консервированный картофель, макароны и др. Военнослужащие - срочники уже обеспечены высококачественными футболками и трусами. В ближайшее время существенно изменится качество одежды и обуви военных. Военнослужащим срочной службы позволили иметь мобильные телефоны и быть на постоянной связи с членами семьи”, - сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что Армения начала процесс закупки многофункциональных истребителей СУ30СМ. Я говорю об этом, потому что это уже известный факт. Но не могу опубликовать информацию о приобретении других вооружений и техники”, - сказал он.

Фонд страхования военнослужащих “1000 драмов” начал возмещать также и семьям военнослужащих, погибших во время боевых действий в 2008 - 2016 годах или получивших инвалидность первой или второй категории.В результате еще 339 бенефициаров ежемесячно получат компенсацию в размере 100-400 тысяч драмов. Премьер-министр напомнил, что до революции из фонда получали компенсацию только семьи погибших во время событий, произошедшие после 30 декабря 2016 года.

“107 военнослужащих получили квартиры в новостройках с правом безвозмездного пользования. 410 квартир безвозмездно предоставлены военнослужащим и семьям погибших военнослужащих. В случае,необеспечениявоеннослужащего-контрактникаслужебной квартирой по месту службы, размер компенсации за аренду другого жилого помещения был увеличен в среднем на 24%”, - сказал Пашинян.